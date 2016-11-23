«Ростелеком» представил новинки «Видеопроката»

В январе пользователи услуги «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» смогут посмотреть новинки отечественного и мирового кинематографа в сервисе «Видеопрокат». Клиентам доступны популярные премьеры сезона: «Между нами горы», «Новизна», «Бегущий по лезвию 2049», «Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса», «За пропастью во ржи», «Убить за лайк», «Прощай, Кристофер Робин», «Уотергейт. Крушение Белого дома», «Мой сын», «Девушка с косой», «Битва преподов», «Битва полов», «Медичи: Повелители Флоренции (8 серий)», «Обыкновенный мир», «Вижу лишь тебя», «Эксперимент «Офис» 2», «Геошторм», «Сильнее», «Стеклянный замок».

В сервисе представлено более 3000 фильмов и сериалов. Сортировка видео и настройки поиска по каталогу помогают быстро найти нужную киноленту.

«Видеопрокат» это:

доступ к коллекции сериалов и фильмов;

возможность одним из первых просматривать новинки в форматах 3D и HD;

еженедельное обновление коллекции фильмов;

удобная форма оплаты.

Видеотека разбита по тематикам: «Комедии», «Мультфильмы», «Мировая классика» и другое. Это позволяет быстро найти то, что нужно для организации вечернего отдыха с семьей или друзьями.

«Интерактивное телевидение» – это новый уровень комфорта при телепросмотре, который можно настроить индивидуально под каждого пользователя. «Ростелеком» предлагает пользователям более 240 телевизионных каналов цифрового качества, в том числе свыше 90 в HD-формате.

Узнать подробности акции и подключить услуги можно на сайте «Ростелекома» www.rt.ru, обратившись в центры продаж и обслуживания или по номеру 8-800-1000-800 (звонок бесплатный).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]