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Жительница Приморья хотела вывезти на Санью из Хабаровска патрон

Жительница Приморья хотела вывезти на Санью из Хабаровска патрон

Фото: meshok.net

В аэропорту города Хабаровска при прохождении досмотра на рейс «Хабаровск—Санья» сотрудники транспортной полиции изъяли у авиапассажира металлический предмет, похожий на патрон 5,45 мм.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УТ МВД России по ДФО, жительница Приморского края пояснила, что изъятый предмет является патроном и принадлежит ее мужу.

По данному факту в линейном отделе полиции проводится проверка.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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