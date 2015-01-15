Более 11 тысяч россиян попались на «пьяной» езде в новогодние праздники

В прошедшие праздничные дни проблема управления автомобилем в состоянии опьянения оказалась крайне актуальной. Несмотря на то, что в преддверии новогодних торжеств Госавтоинспекция предупредила участников дорожного движения об усилении контроля за нетрезвыми водителями, за период новогодних каникул с 30 декабря по 8 января в России, по оперативным данным, сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено более 11,5 тысяч фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, а также практически 6 тысяч случаев отказа от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В период новогодних праздников на дороги вышли дополнительные наряды ДПС, особенно в региональных центрах и крупных городах, - в праздничные дни здесь существенно увеличивается плотность транспортного потока за счет большого количества автомобилистов, приезжающих из соседних городов и регионов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]