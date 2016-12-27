Холода не отступят в Приморье до воскресенья
До конца рабочей недели в Приморье сохранится морозная погода, но в ближайшие выходные синоптические условия в крае начнут постепенно меняться. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примгидромет.
В субботу, 13 января, и в ночь на воскресенье, 14 января, погоду в Приморье будет определять антициклон. В ночное время при отсутствии облаков воздух будет интенсивно выхолаживаться, морозы усилятся, и столбики термометров опустятся до −20…−27°C, в горных районах воздух выхолодится до −36°C, на побережье −13…−19°C. Днем в субботу столбики термометров поднимутся до −7…−18°C.
Днем в воскресенье антициклон сместится в Японское море, атмосферное давление над краем начнет падать, потоки сменятся на южные, в крае потеплеет, и максимальные температуры повысятся на 5–12 градусов по сравнению с предыдущим днем.
В конце дня к Приморью подойдут фронтальные разделы циклона, смещающегося над северо-восточными провинциями Китая. На западе местами начнется небольшой снег и в ночь на понедельник распространится на большую территорию края.
Во Владивостоке в субботу, 13 января, ожидается ясная и морозная погода, ночью −17…−19°C, днем −10…−13°C. В воскресенье температурный фон повысится на 2–5 градусов. В ночь на понедельник в краевом центре возможен небольшой снег.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
10.01.2018 Синоптики сделали прогноз погоды на Старый Новый год в Приморье
-
29.11.2017 Владивосток накроет суровый "минус"
-
15.03.2017 В воскресенье воздух в Приморье прогреется до +15 °С
-
15.03.2017 В воскресенье воздух в Приморье прогреется до +15 °С
-
08.02.2017 В выходные дни на погоду в Приморье будет влиять циклонический вихрь
-
27.12.2016 В четверг в Приморье ожидается снег
Добавить комментарий