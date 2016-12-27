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Холода не отступят в Приморье до воскресенья

Холода не отступят в Приморье до воскресенья

До конца рабочей недели в Приморье сохранится морозная погода, но в ближайшие выходные синоптические условия в крае начнут постепенно меняться. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примгидромет.

В субботу, 13 января, и в ночь на воскресенье, 14 января, погоду в Приморье будет определять антициклон. В ночное время при отсутствии облаков воздух будет интенсивно выхолаживаться, морозы усилятся, и столбики термометров опустятся до −20…−27°C, в горных районах воздух выхолодится до −36°C, на побережье −13…−19°C. Днем в субботу столбики термометров поднимутся до −7…−18°C.

Днем в воскресенье антициклон сместится в Японское море, атмосферное давление над краем начнет падать, потоки сменятся на южные, в крае потеплеет, и максимальные температуры повысятся на 5–12 градусов по сравнению с предыдущим днем.

В конце дня к Приморью подойдут фронтальные разделы циклона, смещающегося над северо-восточными провинциями Китая. На западе местами начнется небольшой снег и в ночь на понедельник распространится на большую территорию края.

Во Владивостоке в субботу, 13 января, ожидается ясная и морозная погода, ночью −17…−19°C, днем −10…−13°C. В воскресенье температурный фон повысится на 2–5 градусов. В ночь на понедельник в краевом центре возможен небольшой снег.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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