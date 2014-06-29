Уникальная выставка о народных промыслах открылась во Владивостоке

Во Владивостоке открыта уникальная выставка. Это уже третий проект Приморской картинной галереи с Государственным музейно-выставочным центром "Росизо" (г.Москва).

В залах на Партизанском проспекте представлена его богатейшая коллекция народных промыслов. Экспозиция путешествует по стране под названием «Черное и белое». Ее украшают огромные панно вологодского и елецкого кружева. Все экспонаты были сделаны в конце двадцатого века специально для показа в музеях. Мастера традиционных ремесел достигают здесь уровня настоящего искусства.

Елена Клымюк, научный сотрудник Приморской картинной галереи: "В этой выставке зритель может убедиться, что кружево может быть не только белым, а жостовские подносы традиционные — не всегда черные. Они могут быть и белыми, и молочного цвета, и других оттенков. Великолепная резная кость представлена в экспозиции. Если вы присмотритесь, вы увидите замечательный трактор, это конечно же, советская эпоха, либо сцены охоты и ловли зверей, так или иначе, это кружево, созданное мастером из кости, вызывает глубочайшее восхищение!"

Русский Север представляют изделия из кости мамонта работы архангельских мастеров. Чукотку и Якутию - резьба и гравировка на кости моржа. В мельчайших подробностях переданы сцены из жизни и детали костюмов северных народов. Большой интерес вызывают лаковые шкатулки из Палеха и Мстёры, на которых выписаны целые картины сказочных сюжетов. На выставке можно узнать, как создаются эти шедевры, которыми гордится Россия. Здесь проводятся экскурсии, мастер-классы и детские программы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]