Наиболее популярными детскими именами у уссурийцев стали Артем и София
По информации управления ЗАГС, в минувшем году жители округа чаще остальных называли своих детей такими именами, как Артем, Михаил, Дмитрий и Александр. Также среди мальчиков были и необычные имена, такие как Ян, Яков, Эмиль. Среди девочек лидировали София, Алиса, Арина, однако встречались и такие редкие имена, как Тамила, Дамира и Ассоль.
Свидетельства о рождении в четвертом квартале 2017 года получил 641 малыш. На свет появились шесть двойняшек, пять малышей были усыновлены. Зарегистрировали свои отношения 429 уссурийских семей, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Уссурийского ГО.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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