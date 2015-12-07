Бюджет Приморья увеличивает расходы на поддержку получателей ипотечных кредитов
Более 133 миллионов рублей предусмотрено в краевом бюджете на компенсации части расходов по уплате процентов по ипотеке жителям Приморья в 2018 году. В прошлом этой мерой социальной поддержки воспользовались более 1,3 тысяч человек. Расходы краевой казны составили почти 95 миллионов рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Компенсировать ипотечные расходы приморцам начали в 2012 году. Право на получение выплаты имеют семьи, оформившие жилищный кредит для приобретения квартиры в новостройках или в строящихся домах. В 2016 году список получателей компенсаций пополнился за счет участников федеральной программы «Жилье для российской семьи».
«Размер социальной выплаты составляет 50% собственных расходов заемщика по уплате процентов за ипотеку, исходя из размера процентной ставки по кредиту. Согласно закона, сумма ипотечного кредита не должна превышать 2,5 миллиона рублей», – поясняют в департаменте труда и социального развития Приморского края
Компенсация на проценты по ипотечному кредиту производится в течение пяти лет. Досрочно социальная выплата прекращается при полном погашении заемщиком жилищного кредита, наличии трехмесячной просроченной ссудной задолженности, по личному заявлению заемщиков, а также со снятием с регистрационного учета по месту жительства заемщиков в связи с отъездом за пределы Приморского края.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
15.12.2017 Путин заявил о запуске новой программы ипотечного кредитования семьям с детьми
-
15.11.2017 Почти 80 миллионов рублей направил бюджет Приморья на компенсации по ипотечным кредитам
-
25.01.2017 Краевой бюджет увеличил расходы на поддержку приморцев, выплачивающих ипотеку
-
21.06.2016 Краевой бюджет компенсирует приморцам ипотечные расходы
-
28.01.2016 Приморцы по-прежнему могут снизить расходы на ипотеку
-
07.12.2015 Около 700 приморцев снизили ипотечные расходы
Добавить комментарий