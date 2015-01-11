Анонс на 12 января

12 января во Владивостоке в 14.00 в актовом зале административно-территориального управления Первореченского района (ул. Ильичёва, 15, 2 этаж) пройдет первое в этом году образовтаельное занятие для дачников.

12 января — День работника прокуратуры Российской Федерации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]