Инновационный культурный центр на острове Русский готовится к остеклению

На площадке инновационного культурного центра на острове Русский продолжаются строительные работы. Малый купол уже практически готов к остеклению. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, в настоящее время на месте работают две подрядные организации. В большом куполе осталось смонтировать пять из 24 основных балок. Ведутся сварочные работы – привариваются косынки к балкам для монтажа прогонов. Все действия пока происходят внизу, на верхах работать сейчас нельзя из-за сильного ветра. В малом куполе инновационного культурного центра на данный момент установлено два ригеля и шесть прогонов. Со вчерашнего дня на строительную площадку начался завоз стеклопакетов.

Кроме того на строительной площадке идет подготовка к установке поста охраны – производится обратная засыпка пазух котлована.

Напомним, единственный на Дальнем Востоке инновационный культурный центр будет представлять собой два купола, соединенных переходом. Площадь большого купола – более 1300 квадратных метров, высота – в три этажа. Малый купол – это амфитеатр для проведения различных мероприятий, маленький приморский Колизей. Его площадь составит 830 квадратов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]