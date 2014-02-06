Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту нападения на медсестру

10 января в поликлинике №4 города Владивостока мужчина напал на медсестру и нанес ей удары отверткой по разным частям тела. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). По версии следствия, подозреваемый напал на потерпевшую по мотивам ревности, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.

В настоящее время по уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются подозреваемый и свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]