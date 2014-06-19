На территории игорной зоны «Приморье» ведется строительство новой дороги

Главный девелопер проекта интегрированного развлекательного курорта «Приморье» – Корпорация развития Приморского края приступила к очередному этапу работ по строительству объектов дорожно-транспортной инфраструктуры на территории игорной зоны. К 2019 году здесь появится еще одна современная автодорога общей протяженностью более километра.

Как сообщили в администрации Приморского края, всего на территории ИРК "Приморье" предусмотрено десять секторов автодорог общей протяженностью более 10 километров. Уже построены три сектора, гости Tigre de Cristal могут успешно ими пользоваться. Сейчас девелопер проекта приступил к подведению подъездных путей к участкам инвесторов, которые планируют приступить в активной фазе строительства в текущем году.

На данный момент на территории курорта ведутся работы по вырубке леса для строительства автомобильной дороги, которая будет проходить вдоль строящегося объекта «Selena». Данный сектор обеспечит девять съездов к инвестиционным площадкам.

Проект автодороги прошел государственную экспертизу, после чего было получено разрешение на строительство и вырубку зеленых насаждений. Общая протяженность дороги составляет 1,3 километра, площадь вырубки – 6,2 гектара. Порубочные работы будут завершены в январе этого года. На время строительства объекта "Selena" дорога будет использоваться для проезда техники. Сразу после завершения порубочных работ будет найден подрядчик для строительно-монтажных работ. Планируется завершить строительство сектора дороги в грунте без асфальта в 2018 году, полностью с асфальтом – в 2019 году.

Отметим, в целом в этом году планируется наладить системы водоснабжения и водоотведения, а также провести строительные работы на пяти секторах автомобильной дороги. В общей сложности длина дорожного полотна составит почти 6,5 километров.

Это примерно 50% от общего объема работ по строительству дорожной инфраструктуры, предусмотренных планом реализации проекта интегрированного курорта «Приморье» до 2022 года.

Напомним, на данный момент на территории игорной зоны помимо действующего комплекса с казино Tigre de Сristal ведется создание еще двух крупных игорно-развлекательных объектов: гостиничный комплекс с казино «Selena» (группа российских компаний ООО «Даймонд Форчун Холдингс Прим») и гостиничный комплекс с аквапарком и казино «Naga Vladivostok» (камбоджийская компания Naga Corp Ltd.). Открытие новых объектов запланировано на 2019 год.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]