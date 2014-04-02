«Вести: Приморье»: Кто поможет приморцам продлить жизнь?
Дальневосточные ученые открыли вещество, способное продлить жизнь. В Тихоокеанском институте биоорганической химии ДВО РАН стартовал проект по разработке новых препаратов из морских ежей. Специальный репортаж о секретах целебных свойств обитателей Японского моря, а также о том, кто такой еж по прозвищу Доллар смотрите в программе «Вести: Приморье» в 21.45 на телеканале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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