«Вести: Приморье»: Кто поможет приморцам продлить жизнь?

Дальневосточные ученые открыли вещество, способное продлить жизнь. В Тихоокеанском институте биоорганической химии ДВО РАН стартовал проект по разработке новых препаратов из морских ежей. Специальный репортаж о секретах целебных свойств обитателей Японского моря, а также о том, кто такой еж по прозвищу Доллар смотрите в программе «Вести: Приморье» в 21.45 на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]