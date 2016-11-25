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Вчера, 18:24
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Двое приморцев получили длительные сроки за продажу наркотиков

Двое приморцев получили длительные сроки за продажу наркотиков

Партизанский районный суд признал двух жителей поселка Авангард виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушении на незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору,  в крупном размере). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В апреле 2016 года фигуранты уголовного дела решили заработать продажей наркотиков. Для этого один из них приобрел партию гашишного масла. Его соучастник подыскал покупателя и договорился с ним о месте и условиях сбыта в селе Золотая Долина.

Встретившись с покупателем, который действовал в рамках оперативного мероприятия «Проверочная закупка», злоумышленники продали ему наркотик. Однако преступный умысел не был доведен до конца, потому что наркодилеры были задержаны сотрудниками полиции. Масло каннабиса общей массой более 30 граммов было изъято и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

Суд признал подсудимых виновными в незаконном обороте наркотических средств. Фигуранты уголовного дела приговорены к девяти годам десяти месяцам и одиннадцати годам десяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Фото — УМВД по ПК.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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