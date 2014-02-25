Прокуратура проверяет сообщения в СМИ об ученике, «лишившимся селезенки» в школе
Органы прокуратуры проводят проверку сообщений СМИ о травмировании ученика средней школы города Владивостока.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, накануне на новостных сайтах края появились сообщения о том, что «перед Новым годом школьник во владивостокской школе лишился селезенки».
Прокуратура Первореченского района организовала проверку этих сообщений. Специалисты установили, что 25 декабря в отдел полиции № 3 УМВД России по г. Владивостоку поступила телефонограмма из ВКБ № 1 о том, что в учреждение доставлен несовершеннолетний с травмой живота, которую он получил во время школьной перемены.
Пострадавшим оказался учащийся 5 класса одной из средних школ, который был госпитализирован, мальчику проведена операция.
По данному факту полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Данные о том, действительно ли ему была удалена селезенка, уточняются. Ход и результат процессуальной проверки поставлены на контроль прокуратуры района.
В свою очередь надзорное ведомство организовало проверку деятельности образовательного учреждения на предмет обеспечения безопасных условий пребывания учащихся школы.
По итогам надзорных мероприятий, при наличии оснований, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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