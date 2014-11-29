«Адмирал» обыграл казахстанский «Барыс» со счетом 3:1

Хоккейный клуб «Адмирал» провел третий победный матч подряд. На этот раз натиску «моряков» уступила команда «Барыс» из Астаны. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Уже с первых минут стало понятно, что матч не будет легким: противник показал жесткую игру, активно работая и в защите, и в нападении. И несмотря на большое количество бросков и голевых моментов, в первом периоде игрокам «Адмирала» не удалось поразить ворота соперника. Безуспешными были и атаки «Барыса» – двадцатиминутка завершилась «в сухую» для обеих команд.

Однако уже на первых минутах второго периода «морякам» удалось открыть счет. Шайбу в ворота казахов отправил Артем Земченок – 1:0.

Третья двадцатиминутка стала самой напряженной. Заработав ещё одно очко благодаря успешной комбинации Ивана Фищенко, Павла Махановского и Максима Казакова, «моряки» все же пропустили одну шайбу. Антон Сагадеев сократил отрыв – 2:1.

Учитывая то, что доигрывать матч нашей команде пришлось в меньшем численном составе – «Барыс» снял вратаря и выпустил шестого полевого игрока, риск завершить встречу в ничью был велик. Однако наши ребята не просто выстояли, а сумели провести ещё одну успешную атаку. На последней минуте шайбу в ворота противника отправил Андрей Алексеев. Итог: победа «Адмирала» – 3:1.

Отметим, данный матч стал четвёртым и заключительным домашним матчем в серии новогодних игр приморского клуба. До этого «моряки» провели три встречи. Первая – с командой «Сибирь» (Новосибирск), к сожалению, завершилась поражением для наших ребят. Следующие игры – с «Авангардом» (Омск) и «Югрой» (Ханты-Мансийск) – стали победными. Теперь «моряки» продолжат новогоднюю серию матчей на выезде – во вторник, 16 января, они поборются за победу с ярославским «Локомотивом».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]