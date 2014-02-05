Приморские транспортные полицейские задержали неадекватно ведущего себя гражданина
Неадекватно ведущего себя мужчину задержали транспортные полицейские в Приморье. На станции Угольная внимание транспортных полицейских привлек гражданин, который размахивал руками, вел себя вызывающе, невнятно разговаривал, при этом запах алкоголя от него не исходил.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на транспортную полицию, в дежурной части при личном досмотре в куртке у мужчины обнаружен бумажный сверток с веществом растительного происхождения, имеющим специфический запах.
Проведенное исследование показало, что в свертке находилось порядка 13 граммов марихуаны.
В отношении 37-летнего жителя города Артема возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
19.12.2017 В Находке задержан наркодилер
-
26.09.2017 Наркотики в карманах брюк пьяного приморца обнаружили полицейские
-
28.02.2016 Полицейские задержали жителя Михайловского района, подозреваемого в накропреступлении
-
13.01.2015 В Артеме транспортные полицейские изъяли у приморца более килограмма марихуаны
-
09.10.2014 В Приморье сотрудниками вневедомственной охраны изъяты наркотики
-
05.02.2014 В селе Хороль полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков
Добавить комментарий