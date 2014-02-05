Приморские транспортные полицейские задержали неадекватно ведущего себя гражданина

Неадекватно ведущего себя мужчину задержали транспортные полицейские в Приморье. На станции Угольная внимание транспортных полицейских привлек гражданин, который размахивал руками, вел себя вызывающе, невнятно разговаривал, при этом запах алкоголя от него не исходил.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на транспортную полицию, в дежурной части при личном досмотре в куртке у мужчины обнаружен бумажный сверток с веществом растительного происхождения, имеющим специфический запах.

Проведенное исследование показало, что в свертке находилось порядка 13 граммов марихуаны.

В отношении 37-летнего жителя города Артема возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]