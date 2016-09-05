На что дальневосточники тратили деньги в новогодние праздники?

Аналитики Яндекс.Денег выяснили, как дальневосточники развлекались в январские каникулы. Для этого они изучили платежи жителей Владивостока, Хабаровска, Благовещенска, Магадана, Петропавловска-Камчатского и других городов региона, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу компании «Яндекс.Деньги».

В этом году в топе праздничных развлечений оказались кино и еда. Траты пользователей на кинотеатры с 1 по 8 января выросли по сравнению с таким же периодом декабря в 3,5 раза, на кафе и рестораны — в 1,3 раза. А вот расходы на шопинг сократились в 1,6 раза: похоже, всё необходимое люди купили еще до Нового года. В минувшие каникулы средний чек дальневосточников в ресторанах составил 800 рублей, в кинотеатрах — 530 рублей, в торговых центрах и других магазинах — 300 рублей.

Если сравнивать с прошлым годом, в эти новогодние каникулы жители Дальнего Востока активнее покупали товары через интернет и играли в онлайн-игры. Так, расходы покупателей в интернет-магазинах выросли в 4,6 раза, средний чек — 1770 рублей. Траты геймеров на онлайн-игры увеличились в 4 раза, здесь средний чек — 1140 рублей.

В исследовании учитывались платежи дальневосточников с 1 по 8 января 2018 года, за такой же период прошлого года, а также с 1 по 8 декабря 2017 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]