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Приморцев приглашают на "Щедрый вечер"

Приморцев приглашают на

Фото: primorsky.ru

Многонациональный Приморский край продолжает праздновать Рождество. Одним из ключевых мероприятий станет ежегодный фестиваль «Щедрый вечер», организованный общественной организацией «Приморский центр украинской культуры Анатолия Криля «Горлица». Мероприятие пройдет в субботу, 13 января в 16.00 в Большом зале Дома культуры железнодорожников (г.Владивосток).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, зрителей фестиваля ожидает рождественский концерт и творческие мастерские.

На славянский православный форум ежегодно съезжаются сотни самодеятельных артистов, мастеров декоративно-прикладного творчества, зрителей всех возрастов. В фойе откроют Рождественские экспозиции творческие мастерские, где не только покажут, расскажут, но и научат своими руками делать различные рождественские сувениры. Всем желающим будет предоставлена возможность росписи изделий из керамики, пройдет мастер-класс гончарного мастерства.

В последние годы в фестивале принимает участие значительная часть детских и молодёжных коллективов Приморья. Среди них – хор «Звонкие голоса» из школы №45 Владивостока, Заслуженные коллективы художественной самодеятельности Приморского края ансамбли народного танца «Радуга» из Большого Камня, «Веснушки» из Артёма, «Плясунья» из Владивостока, камерный хор ДВФУ, образцовый ансамбль «Звонница», народный хор «Покров» ДВФУ и многие другие.

Одной из главных площадок фестиваля уже давно стал праздник для воспитанников детского реабилитационного центра «Парус надежды» и детей с проблемами здоровья. Он состоится и в этот раз, как и благотворительная акция «Сотвори добро». Подарки – игрушки, канцелярские принадлежности, сладкие гостинцы для детей могут принести все желающие.

Завершит фестиваль праздничный гала-концерт.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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