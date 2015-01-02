Приморцев приглашают на "Щедрый вечер"
Многонациональный Приморский край продолжает праздновать Рождество. Одним из ключевых мероприятий станет ежегодный фестиваль «Щедрый вечер», организованный общественной организацией «Приморский центр украинской культуры Анатолия Криля «Горлица». Мероприятие пройдет в субботу, 13 января в 16.00 в Большом зале Дома культуры железнодорожников (г.Владивосток).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, зрителей фестиваля ожидает рождественский концерт и творческие мастерские.
На славянский православный форум ежегодно съезжаются сотни самодеятельных артистов, мастеров декоративно-прикладного творчества, зрителей всех возрастов. В фойе откроют Рождественские экспозиции творческие мастерские, где не только покажут, расскажут, но и научат своими руками делать различные рождественские сувениры. Всем желающим будет предоставлена возможность росписи изделий из керамики, пройдет мастер-класс гончарного мастерства.
В последние годы в фестивале принимает участие значительная часть детских и молодёжных коллективов Приморья. Среди них – хор «Звонкие голоса» из школы №45 Владивостока, Заслуженные коллективы художественной самодеятельности Приморского края ансамбли народного танца «Радуга» из Большого Камня, «Веснушки» из Артёма, «Плясунья» из Владивостока, камерный хор ДВФУ, образцовый ансамбль «Звонница», народный хор «Покров» ДВФУ и многие другие.
Одной из главных площадок фестиваля уже давно стал праздник для воспитанников детского реабилитационного центра «Парус надежды» и детей с проблемами здоровья. Он состоится и в этот раз, как и благотворительная акция «Сотвори добро». Подарки – игрушки, канцелярские принадлежности, сладкие гостинцы для детей могут принести все желающие.
Завершит фестиваль праздничный гала-концерт.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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