Полосатые хищники показали всему миру, что такое настоящая тигриная семья

Серию милых и ценных кадров из жизни семьи амурских тигров получили ученые национального парка «Земля леопарда». В течение месяца самка и три маленьких тигренка, живущие вблизи пары фотоловушек, показывали свою привычную жизнь, полную исследований, игр и прогулок. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ФГБУ «Земля леопарда».

Благодаря значительному опыту фотомониторинга специалисты нацпарка установили камеру неподалеку от места, которое позже было выбрано тигрицей для создания логова. Впервые это позволило ученым получить снимки маленьких тигрят в возрасте 1,5—2 месяцев.

Самка с тремя тигрятами появлялась перед камерами почти каждый день в течение месяца. По мнению специалистов, укрытие могло находиться всего в нескольких десятках метров от фотоловушек. Первые несколько месяцев жизни маленькие тигрята проводят у логова, не имея возможности следовать за матерью. Именно этот период жизни хищников остается мало изученным, поэтому такие кадры — настоящая редкость и большая ценность для ученых.

За время наблюдений автоматические камеры успели сделать более 2,5 тысячи снимков тигриной семьи. На них запечатлена вся повседневная жизнь самки и котят. Не замечая камер, детеныши обследовали территорию, отдыхали, ласкались к матери, играли и дрались — словом, занимались всем, что положено делать котятам в столь юном возрасте.

Помимо прочего камера запечатлела момент, когда тигрица приносит к фотоловушкам добычу — тушу оленя. И хотя трапеза проходила уже вне поля зрения камер, специалистам это дало понимание того, что котята уже начали приобщаться ко взрослой пище. При этом в столь юном возрасте основным источником питания для тигрят остается материнское молоко.

Фотоловушки проследили, как семья постепенно стала реже появляться в районе логова. По мере роста юные тигры смогли уходить с матерью на расстояния до нескольких километров. Спустя несколько месяцев тигриное семейство «отметилось» уже на другой фотоловушке, доказав, что смена места жительства — естественный процесс в мире кошек. Теперь ученые «Земли леопарда» ждут очередные снимки тигриной семьи, чтобы узнать, как сложилась ее жизнь после «переезда».





























Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]