Власти Приморья просят оставить в крае около 10 тысяч рабочих из КНДР

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко попросил сохранить в регионе квоту в 10 тыс. рабочих из КНДР, ранее заявку региона на это количество северокорейских рабочих Минтруд РФ отклонил. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

«Встречался с генеральным консулом КНДР. Он тоже озабочен, волнуется, как дальше будет. У нас есть примерное решение — те рабочие, которые уже находятся в Приморье, мы выступили с инициативой и обратились в Москву о сохранение этого количества рабочих. Примерная такая договоренность есть. Поэтому больше сюда не приедут, но не хотелось бы потерять вот эту рабочую силу, которая здесь была», - сказал А.Тарасенко журналистам в пятницу.

Про его словам, в настоящее время в крае трудится около 10 тыс. граждан КНДР.

Врио губернатора также добавил, что северокорейских рабочих смогут заменить рабочие из стран СНГ. Предварительные переговоры по этому вопросу уже ведутся.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]