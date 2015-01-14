Генеральная репетиция свиридовской «Метели» совпала с морозной и ветреной погодой морского города. Во Владивостоке скоро премьера особенного, духового исполнения легендарной сюиты. Причем автор переложения симфонической музыки на ноты медных инструментов — сам молодой дирижер эстрадного оркестра Морского университета имени Невельского.

Скрипок нет, ни первых, ни вторых, нет альтов и виолончелей, но словно бы и не заметно это.

- Гобой, кларнет, флейта, даже саксофон — выполняют функцию скрипок.

Анатолий Якименко, 10 лет назад соединивший музыку и море в красивый оркестр, струнные «Метели» превращает в медные. Мягко и спокойно. В тон рассказчику Владимиру Сергиякову. Музыка Свиридова, как и пушкинская повесть, давно разобраны на цитаты...

О барыне, воспитанной на французских романах, потому влюбленной, женихе, которому не повезло заплутать на среднерусской равнине. История о казусе с подставным суженым должна была рассмешить, но заставляет плакать… Со скрипкой.

Все-таки скрипку дирижер оставил, одну, и на очень короткий отрезок...Чтобы потом чуткий зритель, поклонник флейты и кларнета, мог сравнить.

Но как вольно все же дышится духовым в теме марша. Трубачи расправляют плечи… И заметной становится синяя форма курсанта Игнатова.

Алексей учился играть на трубе в еще мирном Донецке, собирался поступать в консерваторию. Но после известных событий пришлось со всей семьей уезжать на Дальний Восток. И профессию выбирать такую, чтобы можно было помогать семье.

Алексей Игнатов, музыкант эстрадного оркестра МГУ им. Невельского: «Судовой механик, 4 месяца отходил, скоро следующий рейс».

18 лет молодому музыканту и своей Марьи Гавриловны он пока не встретил. Но верит, что сложится у него сразу ладно и без грусти. Как в свиридовском вальсе.

Интересно, что свою «Метель» в январские дни представляет публике еще один духовой оркестр, биробиджанский. И владивостокцы слегка напряжены, а вдруг там версия интереснее.

Анатолий Якименко, дирижер оркестра МГУ им. Невельского: «Смелый шаг — симфонию переложить для духовых… Я рад за биробиджанцев».

Смелость есть, а вот таких видов из окна репетиционного зала у конкурентов нет абсолютно точно. «Метель» во Владивостоке с оттенками синего и особым куражом литавр. Словно дом встречает заплутавшего, но, наконец, нашедшего путь моряка.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]