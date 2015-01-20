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Глава Приморья уволил директора Инвестиционного агентства региона

Глава Приморья уволил директора Инвестиционного агентства региона

Фото: Администрация ПК

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко заявил о том, что он уволил директора Инвестиционного агентства края Антона Родионова. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

Он отметил, что дальнейшее развитие агентства будет курировать недавно назначенный вице-губернатор Приморья Константин Богданенко, который отвечает за социально-экономическое развитие края.

Автономная некоммерческая организация «Инвестиционное Агентство Приморского края» была создана 19 декабря 2012 года. Одно из основных направлений деятельности — сопровождение инвестиционных проектов; привлечение новых стратегических партнеров, взаимовыгодное сотрудничество с которыми позволит полностью раскрыть потенциал региона.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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