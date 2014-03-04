В воскресенье во Владивостоке состоятся мотогонки на льду
В воскресенье, 14 января, на озере Юность (Чан) пройдёт первый этап открытого чемпионата Владивостока по мотокроссу. Как сообщили в администрации Владивостока, в соревнованиях примут участие спортсмены из Владивостока, Находки, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и других городов. Общественная организация мотоспорта «Легенда» и администрация Владивостока приглашают гостей и жителей города поболеть за спортсменов. Вход для зрителей свободный. Начало заездов в 12 часов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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