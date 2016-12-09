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Анонс 13 января

13 января во Владивостоке в 16.00 в Большом зале Дома культуры железнодорожников пройдет фестиваль «Щедрый вечер».

13 января во Владивостоке в концертном комплексе «Феско холл» (ул.  Верхнепортовая, 38) состоится традиционный детский праздник «Удивительная Рождественская история».

13 января во Владивостоке в спортивном клубе «Витязь» (улица Гульбиновича, 8а) и в воскресенье, 14 января, в Краевом доме физкультуры (Партизанский проспект, 2) состоится открытый кубок города по рукопашному бою. Вход свободный.

13-14 января г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). ВК «Приморочка» Владивосток — ВК «Тюмень-ТюмГУ» Тюмень. Высшая лига «А» чемпионата России по волейболу среди женских команд, сезон 2017/18.

13 января — День российской печати.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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