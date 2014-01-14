«Вести: Приморье»: Кто остановит рубку краснокнижных деревьев в Приморье?
Пеньки краснокнижных сосен и берез — все, что осталось от сада на сопке Бурачка. Более 10 лет неравнодушные жители выращивали там растения, но уже два года кто-то бессовестно выпиливает деревья. Ущерб от незаконной вырубки оценивают примерно в 700 тысяч рублей, однако в возбуждении уголовного дела отказали. Кто уничтожает краснокнижные растения и кто может это остановить? Репортаж об этом смотрите 12 января в программе «Вести: Приморье» в 21.45 на телеканале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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