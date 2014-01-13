Анонс на 14 января
14 января в 12.00 на озере Юность (Чан) во Владивостоке пройдёт первый этап открытого чемпионата Владивостока по мотокроссу.
14 января в 9.00 в Краевом доме физкультуры (Партизанский проспект, 2) состоится открытый кубок Владивостока по рукопашному бою.
14 января в 14.00 во Владивостоке, хоккейная коробка (ул. Русская, 86) - мастер-класс хоккеистов ХК «Адмирал» для ребят, проживающих в этом микрорайоне, учащихся близлежащих школ и всех желающих юных любителей хоккея.
14 января — Старый Новый год.
14 января - День создания трубопроводных войск России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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