Новости Анонс

QR Код этой страницы
Сегодня, 13:51
  0

Анонс на 14 января

14 января в 12.00 на озере Юность (Чан) во Владивостоке пройдёт первый этап открытого чемпионата Владивостока по мотокроссу.

14 января в 9.00 в Краевом доме физкультуры (Партизанский проспект, 2) состоится открытый кубок Владивостока по рукопашному бою.

14 января в 14.00  во Владивостоке, хоккейная коробка (ул. Русская, 86) - мастер-класс хоккеистов ХК «Адмирал» для ребят, проживающих в этом микрорайоне, учащихся близлежащих школ и всех желающих юных любителей хоккея.

14 января — Старый Новый год.

14 января - День создания трубопроводных войск России.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря