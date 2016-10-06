Третья победа приморской команды подряд - "Адмирал" обыграл "Барыс". Видеорепортаж Марии Ежевской
Заключительный домашний матч в январе сыграл «Адмирал». И приморская команда вновь порадовала своих болельщиков. Третья победа подряд. «Моряки» сразились с «Барысом» из Астаны.
Последняя игра «Адмирала» рождественской домашней серии. Болельщики ждут победы. Отмечают смену состава, не попадание «моряков» в плей-офф, но горячо болеть, говорят, будут и впредь.
Стук барабанов, кричалки, флаги и портреты адмиралов. Поддержка в Приморье - до мурашек, признаются новички «Адмирала».
И с первых минут матча «Адмирал» - «Барыс», «моряки» рвутся к победе. С десяток нереализованных атак в первом тайме. Начало второго и — первая шайба «Адмирала».
Заключительный период для «Адмирала» начался с удаления. Когда составы уравнялись, Максим Казаков увеличил преимущество хозяев.
«Барыс» до последнего не сдавался, Сагадеев сократил разрыв. На последней минуте гости поменяли вратаря на шестого полевого игрока, но пропустили в пустые ворота. Андрей Алексеев поставил точку в матче: 3:1.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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