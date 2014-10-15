Приморские лесничества начали принимать заявления на заготовку дров
Более 800 заявлений на заготовку дров поступило от жителей Приморья в краевые лесничества, начиная с 9 января. Порядок приёма заявлений от граждан изменился с начала этого года – он стал более удобным для жителей.
Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте лесного хозяйства, за первые рабочие дни от граждан принято 835 заявлений на заготовку древесины для отопления. Сергеевское лесничество приняло 298 заявлений, Кавалеровское – 297 заявлений, Спасское – 30 заявлений, Чугуевское – 76 заявлений, Верхне-Перевальнинское – 30 заявлений, Дальнереченское – 46 заявлений, Рощинское – 38 заявлений, Арсеньевское – 16 заявлений, Владивостокское – 4 заявления.
Напомним, с 9 января на территории Приморья по поручению врио Губернатора края Андрея Тарасенко введён новый порядок приёма заявлений на заготовку дров. Теперь заявления начали принимать в лесничествах края. Ранее приём документов был переведён в электронный вид, но, как показала практика, данная мера была неудобной для части жителей.
Электронная очередь также сохранится для тех, кому удобно подавать документы таким способом. Граждане, живущие в отдалённых территориях, не имеющие доступа к компьютерам, и все, кому удобнее приносить заявления лично, могут обращаться в филиалы лесничеств. При этом очередь будет единой, специалисты будут вносить в одну базу и бумажные, и электронные заявления.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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