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Во Владивостоке пройдет открытый кубок города по рукопашному бою

Во Владивостоке пройдет открытый кубок города по рукопашному бою

Фото: Primorye24.ru

В субботу, 13 января, в спортивном клубе «Витязь» (улица Гульбиновича, 8а) и в воскресенье, 14 января, в Краевом доме физкультуры (Партизанский проспект, 2) состоится открытый кубок Владивостока по рукопашному бою. Федерация рукопашного боя города приглашает всех желающих приобщиться к этому виду спорта и увидеть зрелищные поединки, вход свободный.

Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, в соревнованиях примут участие более 80 спортсменов различных возрастных категорий. В поединках будут участвовать опытные бойцы и те, кто будет выступать впервые. Порядка 12 команд будут бороться за командное первенство краевой столицы. В соревнованиях также примут участие спортсмены из Китая и Узбекистана.

Начало соревнований 13 и 14 января в 9.00.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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