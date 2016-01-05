Андрей Тарасенко посетил владивостокское автопроизводство. Видеорепортаж Елены Штылиной
Временно исполняющий обязанности губернатора края Андрей Тарасенко побывал на заводе «Мазда Соллерс» во Владивостоке. Глава региона осмотрел производственные мощности предприятия и встретился с трудовым коллективом.
Сделано в России, точнее, во Владивостоке. Осмотр российско-японского предприятия «Мазда Соллерс» глава региона начинает со сборочного цеха. С 2012 года автозавод выпускают высококачественные кроссоверы и седаны. Эта компания — единственный производитель автомобилей Mazda в России, с конвейера которой уже сошло более 135 тысяч авто.
Здесь — технология крупноузловой сборки из комплектов, которые доставляют морем из Японии, благо, у предприятия есть собственный причал. Двигатели и трансмиссии попадают на конвейер, на каждом участке которого они монтируются с кузовом автомобилей. В планах завода — производство автомобильных двигателей. Пока «Мазда Соллерс» обязуется выпускать их до 50 тысяч в год. А вот новые возможности развития предприятия увидел глава региона. Перспективы производства судовых двигателей Андрей Тарасенко обсудил с машиностроителями, которые в свою очередь смогли задать волнующие их вопросы.
- Когда у нас станет доступнее по цене рыба?
- Мы сегодня собирались, чтобы освободить некоторые порты от угля, чтобы принимать рыбу. Сейчас мы ее не можем принимать потому, что весь Владивосток в угле и металле. От этого и цены на рыбу высокие. Сейчас мы договорились с Рыбным портом, что он, наконец, будет рыбным!
Затронули и ситуацию здравоохранения в крае.
Андрей Тарасенко, врио губернатора Приморского края: «Действительно, в районах с врачами сложно. Выпускники будут приезжать к нам и по контракту отрабатывать пять лет. Мы и наши родители ведь также делали — приезжали по распределению в регионы, потом и оставались там. Сейчас будем возвращать эту систему распределения, в Приморье она должна заработать впервые».
После встречи с главой региона сотрудники автозавода тут же возвращаются к работе. В новом 2018 году «Мазда Соллерс» собирается увеличить свое производство на 10% по сравнению с прошлым годом.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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