Во Владивостоке назовут еще одного полуфиналиста городского турнира по дворовому хоккею

13 и 14 января во Владивостоке определится еще один полуфиналист турнира по дворовому хоккею. Им станет команда любителей, которая сможет набрать больше всего очков по итогам двух дней игр.

В этот раз на хоккейные коробки города выйдут команды «Молот-2», «Русский остров», «Бриз» и «Адмирал Кузнецов». Игры будут проходить в два тайма по 20 минут с перерывом в 5 минут. Ветеранам и новичкам дворового хоккея предстоит доказать, кто заслуживает биться за главный приз турнира – Кубок главы Владивостока.

Турнир стал уже традиционным и проходит во Владивостоке в восьмой раз. Ежегодно в нем принимают участие более десятка команд.

Всего в этом году во Владивостоке работает работает 72 муниципальных катка и хоккейных коробок, на которых свое мастерство оттачивают сотни горожан. В турнире среди дворовых команд принимают участие как школьники, так и пенсионеры, люди самого разного возраста и профессий.

По словам организаторов, каждые выходные эти соревнования собирают десятки зрителей и болельщиков. Нередки случаи, когда команды показывают отличную игру и слаженность, а после этого переходят играть на более высокий уровень – в различные хоккейные городские лиги и даже участвуют в краевых чемпионатах.

Как рассказали «Вестям: Приморье» в пресс-службе городской администрации, в этом году турнир собрал 16 команд. Некоторые хоккеисты принимают участие в чемпионате уже не первый год, а есть и те, кто впервые решил попробовать свои силы. Встречи команд будут проходить каждые выходные до 1 марта на муниципальных хоккейных площадках. Вход для зрителей свободный.

Расписание игр турнира по хоккею среди непрофессиональных дворовых команд:

13 января

10:00 – (улица Героев Хасана, 12) – «Бриз» – «Адмирал Кузнецов»;

10:00 – Школа № 80 (улица Невельского, 31) – «Молот-2» – «Русский остров»;

12:00 – «Рубин» (улица Русская, 86) – «Молот-2» – «Адмирал Кузнецов»;

12:00 – Школа № 38 (проспект 100-летия Владивостока, 29) – «Бриз» – «Русский остров».

14 января

10:00 – (улица Фанзавод, 18) – «Русский остров» – «Адмирал Кузнецов»;

11:30 – (улица Фанзавод, 18) – «Бриз» – «Молот-2».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]