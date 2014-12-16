Митрополичья Елка пройдет во Владивостоке
13 января 2018 года в 12.00 в Феско-холле состоится традиционная Митрополичья Елка «Удивительные Рождественские истории». В программе праздника - яркое театрализованное представление, мастер-классы, творческие мастерские, игры возле елки и подарки.
Кроме того сегодня, 13 января в 16.00 во Владивостокском Дворце культуры железнодорожников (Партианский пр-т, 62а) пройдет гала-концерт Рождественского фестиваля "Щедрый вечер". В программе фестиваля с 13.00 начнет работать фестивальная площадка для детей и взрослых, ярмарка рождественских сувениров, украинская кухня и др.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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