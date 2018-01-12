В Партизанском районе полицейские проводят рейды по противодействию незаконной миграции

Полицейские межмуниципального отдела МВД России «Партизанский» проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал».

В ходе операции проверено 5 объектов временного проживания иностранных граждан и 2 строительные площадки. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Всего к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства привлечены 8 граждан.

Наложено административных штрафов на общую сумму 20 тысяч рублей.

Также выявлен факт незаконного пребывания на территории Российской Федерации гражданина Узбекистана. Составлен административный протокол по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в Российской Федерации). Решением Партизанского районного суда гражданин выдворен за пределы Российской Федерации, выплатив штраф в размере 2 тысяч рублей.

Выявлено 2 преступления, предусмотренных статьей 322.2 УК РФ (Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации). Возбуждены уголовные дела.

Рейдовые мероприятия по контролю над соблюдением миграционного законодательства, выявлению и пресечению преступлений и правонарушений в сфере миграции, продолжаются.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]