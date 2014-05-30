Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 13:51
  1

Страшная авария со смертельным исходом произошла во Владивостоке. Подробности

Страшная авария со смертельным исходом произошла во Владивостоке. Подробности

Фото: newsbox24.tv

Жизнь одного человека оборвалась в страшной аварии на Выселковой во Владивостоке, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv.

Водитель "Шевроле Круз" ехал со стороны Руднева. На повороте в районе дома 40 по ул. Выселковая иномарку занесло, водитель потерял управление, малолитражка съехала с проезжей части, зацепила бровку и перевернулась, врезалась в столб уличного освещения, который переломился.

Как рассказали очевидцы, скорость авто была небольшой, 40-50 км/час. При выходе из поворота автомобиль занесло и он вылетел на бордюр и перевернулся. Водитель скончался на месте ДТП. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. 

Видео здесь.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря