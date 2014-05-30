Страшная авария со смертельным исходом произошла во Владивостоке. Подробности
Жизнь одного человека оборвалась в страшной аварии на Выселковой во Владивостоке, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv.
Водитель "Шевроле Круз" ехал со стороны Руднева. На повороте в районе дома 40 по ул. Выселковая иномарку занесло, водитель потерял управление, малолитражка съехала с проезжей части, зацепила бровку и перевернулась, врезалась в столб уличного освещения, который переломился.
Как рассказали очевидцы, скорость авто была небольшой, 40-50 км/час. При выходе из поворота автомобиль занесло и он вылетел на бордюр и перевернулся. Водитель скончался на месте ДТП. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.
Видео здесь.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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