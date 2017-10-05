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Врио губернатора Андрей Тарасенко взял на контроль проблему с водоснабжением поселка Хасан

Врио губернатора Андрей Тарасенко взял на контроль проблему с водоснабжением поселка Хасан

Фото: 66.ru

Из-за замерзания и обмеления озера Хасан, из которого ведётся водозабор для обеспечения водой одноимённого приморского посёлка, здесь временно введено режимное водоснабжение. Ситуация с водоснабжением посёлка Хасан находится на особом контроле у врио Губернатора Приморья Андрея Тарасенко. Об этом сообщаеют  «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. «По поручению главы региона для бесперебойного подвоза воды из скважины из краевого резерва в Хасан дополнительно направлена ещё одна автоцистерна, а также запасной насос для дополнительной подачи воды в систему», – сообщили в департаменте, отметив, что завтра водозабор будет дополнительно обследован специалистами, после чего будут приняты необходимые технические решения для нормализации водоснабжения посёлка. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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