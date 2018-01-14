Сразу несколько автомобилей провалились в "живую трещину" на акватории Амурского залива во Владивостоке (видео, фото)
В минувшие выходные на акватории Амурского залива сразу несколько автомобилей провалились под лед, сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на фото-,видеосвидетельства, поступившие на WhatsApp "Вестей Приморье".
По словам очевидцев, все происшествия случились на участке между двумя "коврижками" и Тавричанкой. Там образовалась так называемая "живая" ( то есть подвижная) трещина во льду,куда и "залетали" один за другим автомобили рыбаков. По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших.
Наши подписчики прислали сразу несколько видео и фото.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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