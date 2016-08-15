Пресс-служба РЖД прокомментировала аварию на переезде перегона Дальнереченск-2 – Эбергард

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу РЖД, 13 января на железнодорожном переезде перегона Дальнереченск-2 — Эбергард (Владивостокский регион Дальневосточной железной дороги) водитель Toyota Land Cruiser выехал на железнодорожный переезд перед проходящим грузовым поездом. При этом работали запрещающие сигналы переездной сигнализации. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате ДТП никто не пострадал, а вот автомобилю потребуется серьезный ремонт.

Как отмечает представитель пресс-службы, это уже третье ДТП на переездах Приморья с начала 2018 года. Руководство ДВЖД обращается к водителям с просьбой неукоснительно соблюдать правила проезда через железнодорожные переезды.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]