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На этой неделе погода в Приморье будет переменчивой

На этой неделе погода в Приморье будет переменчивой

В первую половину наступившей недели погода в Приморье будет переменчивой. Накануне с Китая на юг Хабаровского края вышел циклон, и его фронтальные разделы вызвали на большей части Приморья небольшой и умеренный снег, повысился температурный фон.

Как сообщает пресс-служба Примгидромета, сегодня циклон сместится на юг Охотского моря, осадки в крае прекратятся. Вслед за циклоном на Приморье распространится гребень континентального антициклона. В ночные часы воздух будет интенсивно выхолаживаться, а в дневные — прогреваться. Минимальные температуры −18…−26°C, в горных районах столбики термометров будут опускаться до −35°C, на побережье −10…−17°C. В дневные часы −5…−13°C, на юге местами около 0°C.

Во Владивостоке сегодня днём преимущественно без осадков, свежий северный ветер, максимальная температура −2…−5°C. В дальнейшем осадков в городе не ожидается, температурный фон понизится. В ночные часы столбики термометров будут опускаться до −12…−15°C. Максимальная температура воздуха во вторник −7…−10°C, к середине недели повысится на 2–3 градуса. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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