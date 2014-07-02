Долгов по зарплате на сумму более 900 тысяч долларов вернули приморским морякам

В 2017 году в профсоюз вступило более 200 человек, было выплачено морякам более $900 тысяч невыплаченной заработной платы и компенсаций в случае травм и смерти моряков. При содействии портовых властей и транспортной прокуратуры в связи с нарушением прав моряков были задержаны 13 судов, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс - Дальний Восток".

В прошлом году инспекторы Дальневосточного регионального отделения Российского профсоюза моряков посетили 85 судов, и только на 20 из них имелись коллективные договоры с профсоюзами.

Как рассказал представитель РПСМ Николай Суханов, много проблем в 2017 году возникло в компании "Находка Портбункер", которая объявила о своем банкротстве, и экипажи судов "Кристал Норд", "Кристал Ист", "Каролина Винд" в Персидском заливе оказались практически брошенными. Потребовались усилия властей, профсоюза, следственных органов, чтобы застрявшие в Объединенных Арабских Эмиратах моряки смогли вернуться на родину. Зарплату компания обещает выплатить только после продажи судов.

Также при содействии профсоюза и Генпрокуратуры РФ выплачены долги по зарплате экипажам теплоходов "Винд", "Порт Мей", "Маджестик", "Тесса".

В прошлом году профсоюз продолжил борьбу с "удобными флагами". В приморском порту Находка на судах "Sunny Lina" и "Академик Черский" с российскими моряками была проведена смена "удобных флагов" на российские.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]