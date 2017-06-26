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«Азия за неделю»: Международный фестиваль льда и снега, «Путешествие в рождество» и новая жизнь маленьких панд

«Азия за неделю»: Международный фестиваль льда и снега, «Путешествие в рождество» и новая жизнь маленьких панд.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • Андреас / Сегодня, 11:02
    № 1  
     

    Большое спасибо авторам передачи и ведущей - Владе Дублевой за этот праздник для души, эту удивительную возможность окунуться в азиатскую самобытность и узнать самые актуальные события наших соседей. Всегда с радостью всей семьей смотрим этот интересный телепроект,

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