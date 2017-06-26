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«Азия за неделю»: Международный фестиваль льда и снега, «Путешествие в рождество» и новая жизнь маленьких панд
«Азия за неделю»: Международный фестиваль льда и снега, «Путешествие в рождество» и новая жизнь маленьких панд.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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