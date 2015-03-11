Жительница Приморья использовала ребенка, чтобы пронести в колонию сим-карту

Во Владивостоке сотрудники КП-49 ГУФСИН России по Приморскому краю пресекли попытку передачи запрещенных предметов, спрятанных ухищренным способом.

Девушка со своим двухлетним сыном приехала на свидание к одному из осужденных. При досмотре вещей в кармане куртки ребенка сотрудники обнаружили спрятанную сим-карту. Запрещенную к проносу вещь изъяли. В дальнейшем проведении свидания было отказано. Материалы по данному факту переданы в суд для привлечения гражданки Н. к административной ответственности. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю.

Теперь ей грозит наказание в виде штрафа в размере от 3000 до 5000 рублей.

Напомним, что недавно сотрудниками ИК-33 была предотвращена передача наркотиков аналогичным способом – в одежде ребенка, прибывшего на свидание вместе со своей матерью.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]