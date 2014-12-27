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Жительница Михайловского района обворовала собственную бабушку и знакомую пенсионерку

Жительница Михайловского района обворовала собственную бабушку и знакомую пенсионерку

Фото: smolnews.ru

Михайловский районный суд вынесен обвинительный приговор местной жительнице, обвиняемой в разбойном нападении и краже.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришла к своей знакомой женщине 1938 г.р. Гостья потребовала от хозяйки 2 тысячи рублей. При этом женщина угрожала пенсионерке, обещала сбросить ее с балкона. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, потерпевшая отдала деньги, с которыми нападавшая скрылась с места преступления.

Кроме того, фигурантка похитила у своей бабушки 1930 года рождения 16 тысяч рублей. Находясь у нее в гостях, она нашла под матрацем кровати в гостиной кошелек. В нем были сбережения пенсионерки, женщина украла кошелек и потратила деньги на личные нужды.

Суд, признав подсудимую виновной в совершении указанных преступлений, назначил за содеянное окончательное наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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