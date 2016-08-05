Житель Артема украл оргтехнику на сумму более 500 тысяч рублей
В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему обратился местный житель. Мужчина рассказал о краже, совершенной из частного дома на улице Северная. Преступник проник в дом, взломав пластиковое окно. Похитив оргтехнику на общую сумму более 500 тысяч рублей, злоумышленник скрылся, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. 35-летний житель Артема был задержан и доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Как оказалось, похищенную технику злоумышленник успел продать, а деньги потратил.
Ранее мужчину привлекали к уголовной ответственности за кражу и мошенничество.
В следственном подразделении возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).
Фигурант заключен под стражу. Он может получить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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