Во Владивостоке суд рассмотрит дело об изготовлении порнографии
Прокуратурой Фрунзенского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя краевого центра, 1981 г.р., обвиняемого в совершении 6 преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состоянии лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), 13 эпизодов преступлений, предусмотренных п.п. «а, г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (изготовление и хранение в целях распространения и распространение материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних с использованием информационно-телекоммуникационных сетей) и 14 преступлений, предусмотренных п. п. «в, г» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (фото, видеосъемка несовершеннолетних в целях изготовления и распространения порнографических материалов). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
По версии следствия, фигурант с сентября 2012 года в течение нескольких лет снимал на камеру материалы порнографического характера с участием малолетних в обнаженном виде. Его жертвами становились дети знакомых (в возрасте от 1 года до 7 лет).
При этом в отношении некоторых детей он совершал насильственные действия сексуального характера, а в последующем распространял материалы с их порнографическими изображениями в интернете.
В настоящее время уголовное дело направлено прокурором во Фрунзенский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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