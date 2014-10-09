Сражение на льду во Владивостоке. На озеро Юность вышли мотогонщики. Самому маленькому участнику чемпионата Владивостока по мотокроссу всего 4 года, старшему — 50 лет. За состязанием «суровых» спортсменов, которых не пугает ни снег, ни мороз, расскажет Мария Ежевская.

Управляться с мотоциклом Никите Кондратьеву ещё помогает отец, готовит машину к гонкам. Но о всех технических хитростях девятилетний гонщик знает.

Никита Кондратьев, участник первого этапа чемпионата Владивостока по мотокроссу: «Летом, нет шипов, а зимой стоят, чтобы был зацеп со льдом».

Да и скользкую трассу Никита покорил. В первом заезде своей возрастной категории он - самый быстрый. Вырваться вперёд на старте не удалось, но с каждым кругом добавлял. Финишный флаг увидел первый.

- Дети молодцы. Думала это профессионалы, совсем не дети.

- Такие молодцы, такой у них задор. Быстрые. Страха нет.

На первый этап чемпионата Владивостока по мотокроссу приехали гонщики из Владивостока, Находки, Хабаровска. Зима говорят спортсмены не повод зачехлять двухколёсных коней.

Сергей Иванов, участник первого этапа чемпионата Владивостока по мотокроссу: «Скорость больше развивается. Газ практически не сбрасываешь. 60-70 км/ч».

Евгений Манышев, организатор соревнований: «Гонка на льду сложная. Она даёт большие навыки к сезону на грунте. Грунтовая трасса — это трамплины, ухабы, а здесь ровно, скорость выше. Поэтому мастерство возрастает».

Самые зрелищные заезды — конечно, среди взрослых. Сразились на льду и спортсмены в классе квадроциклов. Этот старт, говорят организаторы — лишь начало сезона по ледовому мотокроссу. Состязаться в скорости гонщики будут до весны.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]