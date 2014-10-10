В неонатальном центре Приморья берутся за самые сложные операции

В последние несколько лет в неонатальном центре Приморья берутся за самые тяжелые, казалось бы, невозможные случаи. Сложнейшие операции новорожденным с весом чуть более килограмма здесь выполняют каждую неделю. Все это благодаря новейшему оборудованию, современным технологиям и высококлассным профессионалам-врачам, которые работают в неонатальном центре, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Так, крохе из Спасска-Дальнего всего сутки от роду. О том, что мальчик появится на свет с патологией, врачи знали – внимательно следили за беременностью мамы. Как только ребенок появился на свет, его сразу перевезли из Спасска-Дальнего, что в 250 километрах от Владивостока, в Краевой неонатальный центр, который был создан в 2016 году с целью спасения таких пациентов. Операция длилась более пяти часов. Врачи говорят, что сегодня состояние малыша соответствует нормам проведения сложной операции.

У маленького пациента из Спасска диафрагмальная грыжа, – то есть те органы, которые должны находиться в брюшной полости – печень, кишечник – находятся в плевральной полости, – там, где должно находиться лёгкое. Задача врачей - сделать так, чтобы все органы встали на свое место. А пациент в дальнейшем развивался в соответствии с возрастом и жил полноценной жизнью.

Ещё несколько лет назад у таких новорождённых, как этот малыш, практически не было шансов на полноценное здоровое будущее. Но сейчас в Приморье работает ряд программ, нацеленных на снижение младенческой и материнской смертности. Одна из них – система электронного мониторинга беременных, которая позволяет на самых ранних сроках обнаружить патологию плода. Такая женщина берётся на особый учет, и к моменту появления на свет малыша врачи уже готовы к необходимому лечению или оперативному вмешательству. В сложных случаях ребёнка незамедлительно доставляют во Владивосток в краевую детскую больницу, где и расположен неонатальный центр.

Вопрос транспортировки – один из самых важных. Некоторые патологии новорождённых требуют незамедлительного хирургического вмешательства. А значит, малыша необходимо быстро перевезти в краевую детскую больницу, где сосредоточена самая современная медицинская аппаратура и работают высококлассные хирурги. В Приморье для решения таких задач работают санитарные вертолёты, в распоряжении медиков и уникальные реанимобили, оборудованные гиростолами и специальными кювезами, нивелирующими тряску на дороге. Срабатывает эффективная цепочка – своевременное выявление патологии, быстрая доставка к месту операции и, наконец, высокопрофессиональная хирургия.

В 2018 году на региональное здравоохранение из краевого бюджета будет направлено почти 19 миллиардов рублей. Деньги пойдут на ремонты в медучреждениях, закупку нового оборудования, внедрение современных технологий, покупку льготных лекарств и другие нужды.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]