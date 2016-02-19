Профилактические работы в Приморье могут вызвать сбои в теле- и радиовещании

Плановые профилактические работы пройдут в Приморье на нескольких объектах цифрового вещания с 15 по 19 января.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, перерывы в телерадиовещании возможны не более чем на три часа в период с 9.00 до 17.00. Сбои телеканалов РТЬРС-1 могут наблюдаться в населенных пунктах Авангард, Алексей-Никольское, Вострецова, Ильмаковка, Кавалерово, Ромны, Углекаменск, Виноградовка, Высокогорск, Горнореченский, Занадворовка, Софье-Алексеевское, Староваровка, Филипповка, Богополь, Восток, Зеркальное, Озерное, Тигровой, Улитовка, Хмельницкое.

Сбои также возможны в эфире телеканала ТНТ в Артёме, Владивостоке, Уссурийске и Находке. Кратковременные отключения могут наблюдаться на каналах СТС, РенТВ, МузТВ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]