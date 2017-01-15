Анонс на 16 января
16 января во Владивостоке в 16.00 в библиотеке им. Горького пройдет первый архивный обзор творчества удэгейского писателя Николая Дункая. В первом выпуске проекта ожидается участие иностранных магистрантов кафедры Русский язык как иностранный ДВФУ. В программе: знакомство с наиболее интересными материалами архива писателя, его интервью.
16 января г. Ярославль. ХК «Локомотив» Ярославль - ХК «Адмирал» Владивосток. Континентальная хоккейная лига, сезон 2017/18.
16—19 января г. Арсеньев. Открытый Чемпионат и Первенство Приморского края по лыжным гонкам.
16 — Всемирный день «The Beatles».
16 — День Ледовара.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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