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Анонс на 16 января

16 января во Владивостоке в 16.00 в библиотеке им. Горького пройдет первый архивный обзор творчества удэгейского писателя Николая Дункая. В первом выпуске проекта ожидается участие иностранных магистрантов кафедры Русский язык как иностранный ДВФУ. В программе: знакомство с наиболее интересными материалами архива писателя, его интервью.
16 января г. Ярославль. ХК «Локомотив» Ярославль - ХК «Адмирал» Владивосток. Континентальная хоккейная лига, сезон 2017/18.

16—19 января г. Арсеньев. Открытый Чемпионат и Первенство Приморского края по лыжным гонкам.

16 — Всемирный день «The Beatles».

16 — День Ледовара.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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