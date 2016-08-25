Новый инвестпроект будет реализован в приморском поселке Светлогорье
В монопрофильном посёлке Светлогорье Пожарского района в этом году начнётся реализация нового инвестиционного проекта. Производство позволит создать более 350 рабочих мест.
Инвестпроект по созданию лесоперерабатывающей инфраструктуры и производству биотоплива на древесной основе для муниципальных и частных котельных был разработан в 2017 году по инициативе Администрации Приморского края. Проект предполагает привлечение более 317 миллионов рублей инвестиций, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
В планах инвестора – создание в посёлке Светлогорье альтернативного деревообрабатывающего производства на безотходной основе на 358 рабочих мест. Здесь будет выпускаться продукция глубокой переработки древесины – мебельный шит и шпон, а также биотопливо – пеллеты – из отходов переработки древесины. Проектные мощности предполагают выпуск ежегодно 5 тысяч кубометров пиломатериалов, 4,5 тысяч кубометров шпона, 7,8 тысяч кубометров клееного щита и 14 тысяч тонн биотоплива. Что немаловажно: проект предусматривает снабжение местного населения близлежащих к лесосырьевым участкам населенных пунктов Пожарского района топливной древесиной в объеме не менее 30 тысяч кубометров. Это позволит снизить напряженность с дефицитом дров в сельской местности.
В планах инвестора начать в первом полугодии 2018 года строительно-монтажные работы по возведению в Светлогорье лесоперерабатывающих мощностей и обеспечить к первому кварталу 2020 года выход предприятия на проектную мощность. В дальнейшем инвестор планирует расширение производства: открытие филиалов на территории Уссурийского городского округа и городского округа Спасск-Дальний.
Для реализации проекта инвестору будут переданы в аренду лесосырьевые участки для обеспечения производственных мощностей сырьем.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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