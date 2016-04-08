Вчера, 15:21
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Рабочий из Кореи упал с виадука на «Заре»
Серьезные травмы получил мужчина, упав с виадука на «Заре». Пострадавший рабочий из Кореи был госпитализирован, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.
Сообщение о лежащем возле виадука мужчине поступило в скорую помощь днем в пятницу, 12 января. Прибывшие на место происшествия врачи оказали 28-летнему гражданину Кореи первую помощь и доставили его в больницу.
В медицинском учреждении у пострадавшего диагностировали тяжелую травму и госпитализировали его в реанимацию. По факту случившегося сотрудники полиции проводят доследственную проверку. Основной версией является несчастный случай.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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